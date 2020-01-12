Это действительно самое вкусное блюдо из картофеля, которое мне доводилось пробовать. А готовит такие вкусняшки моя сестра, называется картофельные ватрушки. Какое объедение! Нет, на хачапури не похоже! На-а-а-много вкуснее! Сочные такие, ароматные! Попробуйте, не пожалеете.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 штуки;
- желтки 3 штуки;
- чайная ложка сливочного масла;
- по вкусу соль.
- Начинка:
- 500 гр. творога.;
- 2 яйца;
- соль по вкусу (можно добавить зелень);
- 50-60 грамм твердого сыра.
Блюдо из картофеля. Пошаговый рецепт
- Вымойте картофель, очистите и отварите.
- Затем можно перетереть картофель через сито, а можно и приготовить обычное пюре, добавив желтки и масло.
- Для начинки творог взбейте блендером, добавьте яйца, и натертый на терке тверды сыр.
- Из картофельного теста формируйте своеобразные лепешки, выложите каждую на противень (смазанный маслом). В каждой лепешке сделайте углубление, выложите начинку.
- Духовку нагрейте до 180°С и выпекайте до готовности. Когда ватрушки станут румяными — они готовы.
Вкусно такое блюдо из картофеля как в горячем так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
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