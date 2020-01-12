Это действительно самое вкусное блюдо из картофеля, которое мне доводилось пробовать. А готовит такие вкусняшки моя сестра, называется картофельные ватрушки. Какое объедение! Нет, на хачапури не похоже! На-а-а-много вкуснее! Сочные такие, ароматные! Попробуйте, не пожалеете.

Ингредиенты:

Картофель — 4 штуки;

желтки 3 штуки;

чайная ложка сливочного масла;

по вкусу соль.

Начинка:

500 гр. творога.;

2 яйца;

соль по вкусу (можно добавить зелень);

50-60 грамм твердого сыра.

Блюдо из картофеля. Пошаговый рецепт

Вымойте картофель, очистите и отварите. Затем можно перетереть картофель через сито, а можно и приготовить обычное пюре, добавив желтки и масло. Для начинки творог взбейте блендером, добавьте яйца, и натертый на терке тверды сыр. Из картофельного теста формируйте своеобразные лепешки, выложите каждую на противень (смазанный маслом). В каждой лепешке сделайте углубление, выложите начинку. Духовку нагрейте до 180°С и выпекайте до готовности. Когда ватрушки станут румяными — они готовы.

Вкусно такое блюдо из картофеля как в горячем так и в холодном виде.

Приятного аппетита!