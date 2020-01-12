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Самое вкусное блюдо из картофеля

Это действительно самое вкусное блюдо из картофеля, которое мне доводилось пробовать. А готовит такие вкусняшки моя сестра, называется картофельные ватрушки. Какое объедение! Нет, на хачапури не похоже! На-а-а-много вкуснее! Сочные такие, ароматные! Попробуйте, не пожалеете.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 штуки;
  • желтки  3 штуки;
  • чайная ложка сливочного масла;
  • по вкусу соль.
  • Начинка:
  • 500 гр.  творога.;
  • 2 яйца;
  • соль по вкусу (можно добавить зелень);
  • 50-60 грамм твердого сыра.

Блюдо из картофеля. Пошаговый рецепт

  1. Вымойте картофель, очистите и отварите.
  2. Затем можно перетереть картофель через сито, а можно и приготовить обычное пюре, добавив желтки и масло.
  3. Для начинки творог взбейте блендером, добавьте яйца, и натертый на терке тверды сыр.
  4. Из картофельного теста формируйте своеобразные лепешки, выложите каждую на противень (смазанный маслом). В каждой лепешке сделайте углубление, выложите начинку.
  5. Духовку нагрейте до 180°С и выпекайте до готовности. Когда ватрушки станут румяными — они готовы.

Вкусно такое блюдо из картофеля как в горячем так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

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