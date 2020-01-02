Фаршированная куриная грудка в духовке, блюдо на первый взгляд простое, но какое вкусное!!! Курочка получается нежная и сочная, внутри начинка — вообще бомба! Тающий нежный творожный сыр с зеленью и чесноком — Смакота!

Ингредиенты:

4 шт куриного филе;

100- 150 грамм сливочного сыра;

пару зубчиков чеснока;

зеленый лук и зелень;

соль/перец по вкусу;

оливковое или растительное масло без запаха.

Фаршированная куриная грудка в духовке. Пошаговый рецепт

Смешайте сливочный сыр с зеленью, чесноком, добавьте соль и перец по вкусу. Куриные грудки промойте и просушите бумажным полотенцем. Сделайте надрез острым ножом, чтобы получился верх и низ. В середину куриной грудки положите начинку, накройте ее. Начинку разделите между четырьмя филешками. Посолите и поперчите филе с двух сторон. Растительное масло нагрейте в сковороде и обжарьте там подготовленные филе по 1-2 минуты с каждой стороны. Затем выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки и уберите в духовку. нагретую до 200 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. чтобы филе не пересушилось и было сочным.





Всем приятного аппетита и вкусного настроения!

