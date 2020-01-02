Фаршированная куриная грудка в духовке, блюдо на первый взгляд простое, но какое вкусное!!! Курочка получается нежная и сочная, внутри начинка — вообще бомба! Тающий нежный творожный сыр с зеленью и чесноком — Смакота!
Ингредиенты:
- 4 шт куриного филе;
- 100- 150 грамм сливочного сыра;
- пару зубчиков чеснока;
- зеленый лук и зелень;
- соль/перец по вкусу;
- оливковое или растительное масло без запаха.
Фаршированная куриная грудка в духовке. Пошаговый рецепт
- Смешайте сливочный сыр с зеленью, чесноком, добавьте соль и перец по вкусу.
- Куриные грудки промойте и просушите бумажным полотенцем. Сделайте надрез острым ножом, чтобы получился верх и низ.
- В середину куриной грудки положите начинку, накройте ее. Начинку разделите между четырьмя филешками.
- Посолите и поперчите филе с двух сторон.
- Растительное масло нагрейте в сковороде и обжарьте там подготовленные филе по 1-2 минуты с каждой стороны.
- Затем выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки и уберите в духовку. нагретую до 200 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. чтобы филе не пересушилось и было сочным.
Всем приятного аппетита и вкусного настроения!
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