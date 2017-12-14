Вы знаете я всегда готовлю песочное пирожное как в детстве по вкусу. Ой я его просто обожаю! такой простой рецепт, недорогой, а пирожка получается чудо просто как вкусная. От души рекомендую.

Ингредиенты:

560 грамм муки;

маргарин — 310 грамм;

200 грамм сахара;

яйца (целое + 1 желток);

0,5 ч.л. соды погашенной уксусом;

пакетик ванильного сахара;

2 грамма соли.

Для прослойки повидло.

Песочное пирожное как в детстве. Пошаговый рецепт

Охлажденный маргарин (масло) порежьте кусочками, добавьте к нему сахар, ванильный сахар, соль. Взбейте миксером на небольшой скорости Отдельно венчиком взбейте яйцо + желток. Добавьте к маргарину взбитое яйцо. Соду погасите уксусом и добавьте в тесто. Добавляя постепенно просеянную муку замесите тесто. Уберите его в холодильник на 30-40 минут. Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 6-8 мм. Перенесите на противень, накрутив его на на скалку. Противень обязательно застелите бумагой для выпечки, и выложите на него тесто, равномерно распределив. Выпекать при температуре 240°С от 10 до 15 минут, все зависит от духовку. Готовый корж разрезать на две части, равномерно срезать края. Обрезки пойдут для посыпки. Смажьте корж повидлом, накройте его второй половиной, и верх также смажьте повидлом. Посыпьте сверху крошкой из обрезков. Лучше всего для такого пирожного подходит яблочное повидло.

Дайте пирожному настоятся 1-2 часа и можно кушать.

Приятного вам!

Автор рецепта — Анна Серович