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Песочное пирожное как в детстве

Вы знаете я всегда готовлю песочное пирожное как в детстве по вкусу. Ой я его просто обожаю! такой простой рецепт, недорогой, а пирожка получается чудо просто как вкусная. От души рекомендую.

Ингредиенты:

  • 560 грамм муки;
  • маргарин — 310 грамм;
  • 200 грамм сахара;
  • яйца (целое + 1 желток);
  • 0,5 ч.л. соды погашенной уксусом;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 2 грамма соли.
  • Для прослойки повидло.

Песочное пирожное как в детстве. Пошаговый рецепт

  1. Охлажденный маргарин (масло) порежьте кусочками, добавьте к нему сахар, ванильный сахар, соль. Взбейте миксером на небольшой скорости
  2. Отдельно венчиком взбейте яйцо + желток.
  3. Добавьте к маргарину взбитое яйцо.
  4. Соду погасите уксусом и добавьте в тесто.
  5. Добавляя постепенно просеянную муку замесите тесто.
  6. Уберите его в холодильник на 30-40 минут.
  7. Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 6-8 мм.
  8. Перенесите на противень, накрутив его на на скалку.
  9. Противень обязательно застелите бумагой для выпечки, и выложите на него тесто, равномерно распределив.
  10. Выпекать при температуре 240°С от 10 до 15 минут, все зависит от духовку.
  11. Готовый корж разрезать на две части, равномерно срезать края. Обрезки пойдут для посыпки.
  12. Смажьте корж повидлом, накройте его второй половиной, и верх также смажьте повидлом. Посыпьте сверху крошкой из обрезков.
  13. Лучше всего для такого пирожного подходит яблочное повидло.

Дайте пирожному настоятся 1-2 часа и можно кушать.

Приятного вам!

Автор рецепта — Анна Серович

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