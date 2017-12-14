Вы знаете я всегда готовлю песочное пирожное как в детстве по вкусу. Ой я его просто обожаю! такой простой рецепт, недорогой, а пирожка получается чудо просто как вкусная. От души рекомендую.
Ингредиенты:
- 560 грамм муки;
- маргарин — 310 грамм;
- 200 грамм сахара;
- яйца (целое + 1 желток);
- 0,5 ч.л. соды погашенной уксусом;
- пакетик ванильного сахара;
- 2 грамма соли.
- Для прослойки повидло.
Песочное пирожное как в детстве. Пошаговый рецепт
- Охлажденный маргарин (масло) порежьте кусочками, добавьте к нему сахар, ванильный сахар, соль. Взбейте миксером на небольшой скорости
- Отдельно венчиком взбейте яйцо + желток.
- Добавьте к маргарину взбитое яйцо.
- Соду погасите уксусом и добавьте в тесто.
- Добавляя постепенно просеянную муку замесите тесто.
- Уберите его в холодильник на 30-40 минут.
- Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 6-8 мм.
- Перенесите на противень, накрутив его на на скалку.
- Противень обязательно застелите бумагой для выпечки, и выложите на него тесто, равномерно распределив.
- Выпекать при температуре 240°С от 10 до 15 минут, все зависит от духовку.
- Готовый корж разрезать на две части, равномерно срезать края. Обрезки пойдут для посыпки.
- Смажьте корж повидлом, накройте его второй половиной, и верх также смажьте повидлом. Посыпьте сверху крошкой из обрезков.
- Лучше всего для такого пирожного подходит яблочное повидло.
Дайте пирожному настоятся 1-2 часа и можно кушать.
Приятного вам!
Автор рецепта — Анна Серович
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