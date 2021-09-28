Маринованный толстолобик — коронное блюдо моего мужа. По такому рецепту, можно мариновать не только толстолобика, а любую морскую или речную рыбу. Что характерно, для этого маринада, даже если вы будете мариновать речную рыбу, у нее не будет речного запаха.
Ингредиенты:
- Толстолобик — 2-2,5 кг;
Рассол:
- 3 ст.л. соли на 1 стакан воды.
- Лук 3-4 луковицы;
- зелень — петрушка, укроп.
Заливка:
- Подсолнечное масло — 200 мл.;
- Уксус 9% — 100 мл.
Маринованный толстолобик. Пошаговый рецепт
- Толстолобик очистить от чешуи, выпотрошить, нарезать порционными кусочками.
- Приготовьте рассол из воды и соли (воду берите кипяченую, охлажденную). Заливайте рыбу рассолом из расчета, 1 стакан рассола на 1 кг. рыбы.
- Оставьте рыбу в рассоле на 4-5 часов.
- Затем слейте рассол, рыбу немного промыть.
- Сложить в посуду, перекладывая каждый слой рыбы луком, нарезанный кольцами, и нарубленной зеленью (зелень добавляйте по желанию).
- Рыбу залить заливкой — растительное масло и уксус. Поставить в холодильник.
Через 3-4 часа маринованный толстолобик готов к употреблению.
Вот такой незатейливый и простой рецепт маринованной рыбы.
Приятного аппетита!
Автор рецепта — Валя Сомохина
Комментарии
Сколько времени рыбу можно сохранять,чтоб не испортилась,обычно через неделю,она начинает пропадать
Нет, столько долго ее хранить нельзя. Максим один два дня. Больше она у нас никогда и не стояла.
А в морозилке можно хранить?
Нет нельзя, ни в коем случае