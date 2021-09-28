Маринованный толстолобик — коронное блюдо моего мужа. По такому рецепту, можно мариновать не только толстолобика, а любую морскую или речную рыбу. Что характерно, для этого маринада, даже если вы будете мариновать речную рыбу, у нее не будет речного запаха.

Ингредиенты:

Толстолобик — 2-2,5 кг;

Рассол:

3 ст.л. соли на 1 стакан воды.

Лук 3-4 луковицы;

зелень — петрушка, укроп.

Заливка:

Подсолнечное масло — 200 мл.;

Уксус 9% — 100 мл.

Маринованный толстолобик. Пошаговый рецепт

Толстолобик очистить от чешуи, выпотрошить, нарезать порционными кусочками. Приготовьте рассол из воды и соли (воду берите кипяченую, охлажденную). Заливайте рыбу рассолом из расчета, 1 стакан рассола на 1 кг. рыбы. Оставьте рыбу в рассоле на 4-5 часов. Затем слейте рассол, рыбу немного промыть. Сложить в посуду, перекладывая каждый слой рыбы луком, нарезанный кольцами, и нарубленной зеленью (зелень добавляйте по желанию). Рыбу залить заливкой — растительное масло и уксус. Поставить в холодильник.

Через 3-4 часа маринованный толстолобик готов к употреблению.

Вот такой незатейливый и простой рецепт маринованной рыбы.

Приятного аппетита!

Автор рецепта — Валя Сомохина