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Маринованный толстолобик

Маринованный толстолобик — коронное блюдо моего мужа. По такому рецепту, можно мариновать не только толстолобика, а любую морскую или речную рыбу. Что характерно, для этого маринада, даже если вы будете мариновать речную рыбу, у нее не будет речного запаха.

Ингредиенты:

  • Толстолобик — 2-2,5 кг;

Рассол:

  • 3 ст.л. соли на 1 стакан воды.
  • Лук 3-4 луковицы;
  • зелень — петрушка, укроп.

Заливка:

  • Подсолнечное масло — 200 мл.;
  • Уксус 9% — 100 мл.

Маринованный толстолобик. Пошаговый рецепт

  1. Толстолобик очистить от чешуи, выпотрошить, нарезать порционными кусочками.
  2. Приготовьте рассол из воды и соли (воду берите кипяченую, охлажденную). Заливайте рыбу рассолом из расчета, 1 стакан рассола на 1 кг. рыбы.
  3. Оставьте рыбу в рассоле на 4-5 часов.
  4. Затем слейте рассол, рыбу немного промыть.
  5. Сложить в посуду, перекладывая каждый слой рыбы луком, нарезанный кольцами, и нарубленной зеленью (зелень добавляйте по желанию).
  6. Рыбу залить заливкой — растительное масло и уксус. Поставить в холодильник.

Через 3-4 часа маринованный толстолобик готов к употреблению.

Вот такой незатейливый и простой рецепт маринованной рыбы.

Приятного аппетита!

Автор рецепта — Валя Сомохина

Комментарии

  1. Сколько времени рыбу можно сохранять,чтоб не испортилась,обычно через неделю,она начинает пропадать

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    1. Нет, столько долго ее хранить нельзя. Максим один два дня. Больше она у нас никогда и не стояла.

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