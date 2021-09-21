Хотим предложить вашему вниманию отличный рецепт — медовик без раскатки коржей. Если хочется сладкого, а особенно любимый медовик. теперь не надо часами стоять на кухне. Все намного проще. Медовик получается по домашнему вкусный, воздушный, легкий. Это просто прелесть!

Ингредиенты:

( противень 30 на 40 см.):

5 яиц,

160 гр. сахара,

160 гр. меда,

80 гр. сливочного масла,

220 гр. муки,

1 ч. л. соды, щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

500 мл. сливок разделить это количество на две половины),

170 гр. сахара,

30 гр. сливочного масла,

5 гр. желатина + 25 гр. воды,

соль 2 гр.,

Для глазури:

150 гр. шоколада + 80 мл. сливок

Медовик без раскатки коржей. Пошаговый рецепт

Яйца немного посолите, добавьте сахар и взбейте до пышной белой пены. В сотейник выложите мед, добавьте соду и сливочное масло и поставьте на огонь. Мед кипятить не надо, просто прогрейте чтобы произошла реакция с маслом и содой. Масса должна посветлеть. К взбитым яйцам добавьте медовую смесь и взбейте, и теперь пришло время добавлять муку. Муку обязательно предварительно просейте. Тесто разделите на 2 части и выложите на 2 противня размером 30*40 см. Противни обязательно застелите бумагой для выпечки. Выпекайте в духовке при 180 градусах 25 минут. Коржи подровняйте и разделите на 2 части. Из обрезков сделайте крошку. Приготовьте крем. Высыпьте сахара в сотейник с толстым дном или сковороду и методом покачивания на огне сковороды растопите сахар до карамели. Сливки нагрейте отдельно практически до кипения и влейте в карамель из сахара. Сливок для этого берите половину порции, остачу добавим уже в остывшую карамельную массу. Если после приготовления карамель взялась крупинками, это можно легко исправить перебив массу блендером. В еще горячую карамель добавьте сливочное масло и размешайте. Добавьте ваниль. Желатин залейте холодной водой, дайте набухнуть и пока карамельная масса еще не остыла добавьте к ней желатиновую массу и перемешайте. Дождитесь пока карамель полностью остынет и влейте вторую половину сливок. Посолите и отправьте крем для стабилизации в холодильник. На застывание крема уходит 6 часов, его можно сделать заранее! Теперь крем можно взбить, его масса увеличится в два раза. Смажьте кремом торт, а сверху полейте растопленным шоколадом со сливками. Бока украсьте крошкой, уберите в холодильник для пропитки и можно подавать к столу.











Поверьте это самый вкусный медовик. который мне доводилось пробовать!

ФОТО И ВИДЕО КАНАЛА Крутон — батон.