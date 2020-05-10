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Перец маринованный быстрого приготовления

Перец маринованный быстрого приготовления — закуска на все времена и случаи. Ароматный острый перец уже будет на вашем столе через пару часов. Мы обычно, когда куда то собираемся, я с вечера перец этот делаю, а на утро уже готов тазик вкусного маринованного перца.

Все, что вам потребуется:

  • Перец болгарский — 1 кг.;
  • подсолнечное масло — 200 мл.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • уксус — 100 мл.;
  • соль — 1 столовая ложка без горки;
  • лавровый лист — 2-3 штуки;
  • перец горошком — 5-6 шт.;
  • чеснок — 5-6 зубков;
  • можно по желанию добавить укропа.

Перец маринованный быстрого приготовления. Пошаговый рецепт

  1. У перца удалите плодоножку и семена.
  2. В кастрюлю налить подсолнечное масло, добавить уксус, перец горошком и лавровый лист, соль и сахар.
  3. Поставить кастрюлю на огонь.
  4. По очереди выкладывать перец на дно кастрюли, немного его прижимая. Маринад ложен покрыть перец, сразу весь не выкладывайте. Пусть проварится в маринаде 1-2 минуты. Выкладывайте перец в емкость, и так проделайте со всем перцем.
  5. Пересыпьте перец чесноком и по желанию можно зеленью.
  6. Вылейте на перец оставшийся маринад, поставьте сверху гнет.

Перец пусть постоит в холодильнике пару часов, а лучше оставьте на ночь. Получается отличная закуска.

Комментарии

  2. Уксус — 100 мл, масло 200 мл. Итого 300 мл. маринада на 1 кг перца… «Вылейте на перец оставшийся маринад» — обрыдался.

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    1. С чего именно Юрий? У вас обязательно останется маринад, перец отдает свой сок, когда вы будете его проваривать. И тем маринадом. что останется, необходимо залить перец.

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  3. Спасибо! Рецепт хороший и главное — все понятно и доходчиво написано.

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  7. Сделала! Взяла для пробы не кг перцев , а 4 шт. Кастрюлю взяла с толстым дном. Перцы , правда, порезала на 4 части. Когда маринад закипел , бросала перец в маринад как написано в рецепте , на 1-2 мин. Через какое-то время начало масло уже подгорать. И до конца перцев еле дотянуло)) . Дальше все сделала по рецепту. Совет: Перми проварить отдельно в воде , уложить в емкость и затем уже залить горячим маринадом. Завтра приготовится и я напишу вкусно или нет.

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