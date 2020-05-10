Перец маринованный быстрого приготовления — закуска на все времена и случаи. Ароматный острый перец уже будет на вашем столе через пару часов. Мы обычно, когда куда то собираемся, я с вечера перец этот делаю, а на утро уже готов тазик вкусного маринованного перца.

Все, что вам потребуется:

Перец болгарский — 1 кг.;

подсолнечное масло — 200 мл.;

сахар — 1 ч.л.;

уксус — 100 мл.;

соль — 1 столовая ложка без горки;

лавровый лист — 2-3 штуки;

перец горошком — 5-6 шт.;

чеснок — 5-6 зубков;

можно по желанию добавить укропа.

Перец маринованный быстрого приготовления. Пошаговый рецепт

У перца удалите плодоножку и семена. В кастрюлю налить подсолнечное масло, добавить уксус, перец горошком и лавровый лист, соль и сахар. Поставить кастрюлю на огонь. По очереди выкладывать перец на дно кастрюли, немного его прижимая. Маринад ложен покрыть перец, сразу весь не выкладывайте. Пусть проварится в маринаде 1-2 минуты. Выкладывайте перец в емкость, и так проделайте со всем перцем. Пересыпьте перец чесноком и по желанию можно зеленью. Вылейте на перец оставшийся маринад, поставьте сверху гнет.

Перец пусть постоит в холодильнике пару часов, а лучше оставьте на ночь. Получается отличная закуска.