Перец маринованный быстрого приготовления — закуска на все времена и случаи. Ароматный острый перец уже будет на вашем столе через пару часов. Мы обычно, когда куда то собираемся, я с вечера перец этот делаю, а на утро уже готов тазик вкусного маринованного перца.
Все, что вам потребуется:
- Перец болгарский — 1 кг.;
- подсолнечное масло — 200 мл.;
- сахар — 1 ч.л.;
- уксус — 100 мл.;
- соль — 1 столовая ложка без горки;
- лавровый лист — 2-3 штуки;
- перец горошком — 5-6 шт.;
- чеснок — 5-6 зубков;
- можно по желанию добавить укропа.
Перец маринованный быстрого приготовления. Пошаговый рецепт
- У перца удалите плодоножку и семена.
- В кастрюлю налить подсолнечное масло, добавить уксус, перец горошком и лавровый лист, соль и сахар.
- Поставить кастрюлю на огонь.
- По очереди выкладывать перец на дно кастрюли, немного его прижимая. Маринад ложен покрыть перец, сразу весь не выкладывайте. Пусть проварится в маринаде 1-2 минуты. Выкладывайте перец в емкость, и так проделайте со всем перцем.
- Пересыпьте перец чесноком и по желанию можно зеленью.
- Вылейте на перец оставшийся маринад, поставьте сверху гнет.
Перец пусть постоит в холодильнике пару часов, а лучше оставьте на ночь. Получается отличная закуска.
Комментарии
а когда добавляем соль и сахар??????
В подсолнечное масло в кастрюлю, сразу все добавляем
Уксус — 100 мл, масло 200 мл. Итого 300 мл. маринада на 1 кг перца… «Вылейте на перец оставшийся маринад» — обрыдался.
С чего именно Юрий? У вас обязательно останется маринад, перец отдает свой сок, когда вы будете его проваривать. И тем маринадом. что останется, необходимо залить перец.
Спасибо! Рецепт хороший и главное — все понятно и доходчиво написано.
Я тоже сомневаюсь в количестве маринаде.
Я тоже сомневаюсь в количестве маринада
очень нравятся рецепты подробные и понятные
Спасибо вам.
Сделала! Взяла для пробы не кг перцев , а 4 шт. Кастрюлю взяла с толстым дном. Перцы , правда, порезала на 4 части. Когда маринад закипел , бросала перец в маринад как написано в рецепте , на 1-2 мин. Через какое-то время начало масло уже подгорать. И до конца перцев еле дотянуло)) . Дальше все сделала по рецепту. Совет: Перми проварить отдельно в воде , уложить в емкость и затем уже залить горячим маринадом. Завтра приготовится и я напишу вкусно или нет.
Просто супер!!!
Спасибо!
Очень интересно