Сегодня приготовил себе домашнюю печеночную колбасу, я ее делаю без кишок и желудка, так сказать городскую. Готовится она очень быстро и просто. А какой вкусной и нежной получается просто не передать словами. Это очень полезный и здоровый продукт, особенно для детей которые не любят есть печень в чистом виде. Обязательно сохраните рецепт печеночной колбасы в домашних условиях, не пожалеете.
Ингредиенты:
- Печень 700 г. (свиная или говяжья.);
- Сало несоленого 700 г.
- Чеснок 5-6 зубчиков.;
- Мука 1,5 стакана.;
- Крахмал 0,5 стакана.;
- Яйца 5 шт. (крупных).;
- Соль 2 ч.л.;
- Сметана 2 ст.л.;
- Черный молотый перец 0.5 ч.л.;
Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях. Пошаговый рецепт
- Сало разделим на две части, одну часть порежем мелким кубиком, а вторую вместе с печенью и чесноком измельчим на мясорубке.
- В глубокой миске смешиваем все продукты. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем яйца, соль, черный молотый перец, сметану, крахмал, муку, и тщательно все вымешиваем.
- Теперь делим фарш на две равные части и перекладываем в пакеты. Плотно завязываем.
- Можете оставить колбасу в таком виде, если делаете для себя, если хотите, придайте колбасе привычную продолговатую форму. Положите еще в один пакет.
- Берем большую кастрюлю и выкладываем туда колбасу, заливаем холодной водой, и доводим до кипения.
- Как только вода закипит уменьшаем огонь до малого, и варим с момента закипания 2 часа.
- Сразу после окончания варки колбасу, еще горячей аккуратно освобождаем от пакета и перекладываем на фольгу, даем остыть.
- Хранить ее лучше всего в фольге в холодильнике.
Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях готов. Какая же она получилась вкусная и ароматная, а запах просто великолепен. Обязательно приготовьте такую колбаску и не пожалеете.
Кушайте на здоровье.
Автор рецепта — Сергей Мартынов, г. Минск, Белоруссия