Сегодня приготовил себе домашнюю печеночную колбасу, я ее делаю без кишок и желудка, так сказать городскую. Готовится она очень быстро и просто. А какой вкусной и нежной получается просто не передать словами. Это очень полезный и здоровый продукт, особенно для детей которые не любят есть печень в чистом виде. Обязательно сохраните рецепт печеночной колбасы в домашних условиях, не пожалеете.

Ингредиенты:

Печень 700 г. (свиная или говяжья.);

Сало несоленого 700 г.

Чеснок 5-6 зубчиков.;

Мука 1,5 стакана.;

Крахмал 0,5 стакана.;

Яйца 5 шт. (крупных).;

Соль 2 ч.л.;

Сметана 2 ст.л.;

Черный молотый перец 0.5 ч.л.;

Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях. Пошаговый рецепт

Сало разделим на две части, одну часть порежем мелким кубиком, а вторую вместе с печенью и чесноком измельчим на мясорубке. В глубокой миске смешиваем все продукты. Хорошо перемешиваем. Добавляем яйца, соль, черный молотый перец, сметану, крахмал, муку, и тщательно все вымешиваем. Теперь делим фарш на две равные части и перекладываем в пакеты. Плотно завязываем. Можете оставить колбасу в таком виде, если делаете для себя, если хотите, придайте колбасе привычную продолговатую форму. Положите еще в один пакет. Берем большую кастрюлю и выкладываем туда колбасу, заливаем холодной водой, и доводим до кипения. Как только вода закипит уменьшаем огонь до малого, и варим с момента закипания 2 часа. Сразу после окончания варки колбасу, еще горячей аккуратно освобождаем от пакета и перекладываем на фольгу, даем остыть. Хранить ее лучше всего в фольге в холодильнике.

Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях готов. Какая же она получилась вкусная и ароматная, а запах просто великолепен. Обязательно приготовьте такую колбаску и не пожалеете.

Кушайте на здоровье.

Автор рецепта — Сергей Мартынов, г. Минск, Белоруссия

