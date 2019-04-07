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Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях

Сегодня приготовил себе домашнюю печеночную колбасу, я ее делаю без кишок и желудка, так сказать городскую. Готовится она очень быстро и просто. А какой вкусной и нежной получается просто не передать словами. Это очень полезный и здоровый продукт, особенно для детей которые не любят есть печень в чистом виде. Обязательно сохраните рецепт печеночной колбасы в домашних условиях, не пожалеете.

Ингредиенты:

  • Печень 700 г. (свиная или говяжья.);
  • Сало несоленого 700 г.
  • Чеснок 5-6 зубчиков.;
  • Мука 1,5 стакана.;
  • Крахмал 0,5 стакана.;
  • Яйца 5 шт. (крупных).;
  • Соль 2 ч.л.;
  • Сметана 2 ст.л.;
  • Черный молотый перец 0.5 ч.л.;

Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях. Пошаговый рецепт

  1. Сало разделим на две части, одну часть порежем мелким кубиком, а вторую вместе с печенью и чесноком измельчим на мясорубке.
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  3. В глубокой миске смешиваем все продукты. Хорошо перемешиваем.
  4. Добавляем яйца, соль, черный молотый перец, сметану, крахмал, муку, и тщательно все вымешиваем.
  5. Теперь делим фарш на две равные части и перекладываем в пакеты. Плотно завязываем.
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  7. Можете оставить колбасу в таком виде, если делаете для себя, если хотите, придайте колбасе привычную продолговатую форму. Положите еще в один пакет.
  8. Берем большую кастрюлю и выкладываем туда колбасу, заливаем холодной водой, и доводим до кипения.
  9. Как только вода закипит уменьшаем огонь до малого, и варим с момента закипания 2 часа.
  10. Сразу после окончания варки колбасу, еще горячей аккуратно освобождаем от пакета и перекладываем на фольгу, даем остыть.
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  12. Хранить ее лучше всего в фольге в холодильнике.
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Рецепт печеночной колбасы в домашних условиях готов. Какая же она получилась вкусная и ароматная, а запах просто великолепен. Обязательно приготовьте такую колбаску и не пожалеете.

Кушайте на здоровье.

Автор рецепта — Сергей Мартынов, г. Минск, Белоруссия

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