Куриный рулет с начинкой, он настолько нежный, аппетитный, ароматный. Готовится очень просто и легко, великолепный рецепт, для быстрого приготовления к столу. Все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга и придают свой непередаваемый и ни с чем не сравнимый вкус.
Нам потребуется:
- Куриная грудка или бедра 750 г.;
- Лук репчатый 1 шт.;
- Сухари панировочные 2 ст.л.;
- Перец черный и соль по вкусу.;
Начинка:
- Плавленый сырок 130 г.;
- Сливочное масло 25 г.;
- Яйца отварные 2 шт.;
- Чеснок 1 зубок.;
- Петрушка или укроп.;
- Соль по вкусу.
- Сыр твердых сортов 20 г.
Куриный рулет с начинкой. Рецепт приготовления
- Для начала измельчаем чеснок при помощи терки, затем также перетираем вареные яйца, после натираем подмороженное сливочное масло, и в конце плавленый сыр, также его необходимо немного подморозить.
- Теперь ножом очень мелко нарезаем зелень, перемешиваем ее с солью и черным перцем. Теперь смешиваем натертые яйца с чесноком, и масло с зеленью.
- Перекладываем сделанную начинку на пищевую пленку, и формируем колбаску, отправляем на 10-15 минут в морозильник.
- Теперь займемся приготовлением фарша, для этого, пропускаем через мясорубку куриную грудку или бедра, затем лук, после солим фарш, добавляем черный перец, и панировочные сухари. Перемешиваем.
- Фарш перекладываем на пищевую пленку, равномерно распределяем по всей поверхности, формируя прямоугольник, достаем начинку из морозильника, и выкладываем ее на фарш, сворачиваем в рулет. Заделываем бока, чтобы наша начинка не вытекала.
- Перекладываем рулет на противень застеленный пергаментом, сверху посыпаем натертым сыром, отправляем в духовку прогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.
Куриный рулет с начинкой готов. Получается нежный, ароматный и вкусный рулет. Выходит невероятно вкусно и красиво.
Кушайте на здоровье.
ФОТО И ВИДЕО КАНАЛА Alina FooDee
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