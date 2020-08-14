Куриный рулет с начинкой, он настолько нежный, аппетитный, ароматный. Готовится очень просто и легко, великолепный рецепт, для быстрого приготовления к столу. Все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга и придают свой непередаваемый и ни с чем не сравнимый вкус.

Нам потребуется:

Куриная грудка или бедра 750 г.;

Лук репчатый 1 шт.;

Сухари панировочные 2 ст.л.;

Перец черный и соль по вкусу.;

Начинка:

Плавленый сырок 130 г.;

Сливочное масло 25 г.;

Яйца отварные 2 шт.;

Чеснок 1 зубок.;

Петрушка или укроп.;

Соль по вкусу.

Сыр твердых сортов 20 г.

Куриный рулет с начинкой. Рецепт приготовления

Для начала измельчаем чеснок при помощи терки, затем также перетираем вареные яйца, после натираем подмороженное сливочное масло, и в конце плавленый сыр, также его необходимо немного подморозить. Теперь ножом очень мелко нарезаем зелень, перемешиваем ее с солью и черным перцем. Теперь смешиваем натертые яйца с чесноком, и масло с зеленью. Перекладываем сделанную начинку на пищевую пленку, и формируем колбаску, отправляем на 10-15 минут в морозильник. Теперь займемся приготовлением фарша, для этого, пропускаем через мясорубку куриную грудку или бедра, затем лук, после солим фарш, добавляем черный перец, и панировочные сухари. Перемешиваем. Фарш перекладываем на пищевую пленку, равномерно распределяем по всей поверхности, формируя прямоугольник, достаем начинку из морозильника, и выкладываем ее на фарш, сворачиваем в рулет. Заделываем бока, чтобы наша начинка не вытекала. Перекладываем рулет на противень застеленный пергаментом, сверху посыпаем натертым сыром, отправляем в духовку прогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.

Куриный рулет с начинкой готов. Получается нежный, ароматный и вкусный рулет. Выходит невероятно вкусно и красиво.







Кушайте на здоровье.

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