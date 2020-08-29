Тушеные куриные крылышки полюбятся многим. Они получается довольно необычные, немного островатые и при этом сладкие. Блюдо достойно вашего внимания.
Ингредиенты:
- 2 кг. куриных крылышек;
- 300 гр. майонеза;
- аджика;
- чеснок — 5-6 зубков;
- подсолнечное мало;
- соль по вкусу.
Тушеные куриные крылышки. Пошаговый рецепт
- Крылышки обильно смажьте аджикой и оставьте мариноваться на 2 часа в холодильнике.
- На дно сковороды или казанка налейте немного подсолнечного масла, затем крылышки, измельченный чеснок, посолите, и залейте все майонезом. Много не солите, майонез содержит соль, поэтому не перестарайтесь.
- Тушите крылышки в духовке при температуре 200°С 1 час.
Вот и все, ароматные крылышки готовы. подавайте их с картофельным пюре, кашей или салатом.
Приятного аппетита.
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