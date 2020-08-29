Тушеные куриные крылышки полюбятся многим. Они получается довольно необычные, немного островатые и при этом сладкие. Блюдо достойно вашего внимания.

Ингредиенты:

2 кг. куриных крылышек;

300 гр. майонеза;

аджика;

чеснок — 5-6 зубков;

подсолнечное мало;

соль по вкусу.

Тушеные куриные крылышки. Пошаговый рецепт

Крылышки обильно смажьте аджикой и оставьте мариноваться на 2 часа в холодильнике. На дно сковороды или казанка налейте немного подсолнечного масла, затем крылышки, измельченный чеснок, посолите, и залейте все майонезом. Много не солите, майонез содержит соль, поэтому не перестарайтесь. Тушите крылышки в духовке при температуре 200°С 1 час.

Вот и все, ароматные крылышки готовы. подавайте их с картофельным пюре, кашей или салатом.

Приятного аппетита.

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